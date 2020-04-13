 Амосов: Не для того я підписувався в Bellator, щоб битися з російськими пацанами | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Український спортивний журналіст захворів на коронавірус
Сьогодні 12:38 1993
Гельзін: Що Грімм зробив для українського футболу за 20 тисяч євро на місяць?
Сьогодні 11:51 831
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 11:06 6357
Суркіс вказав головну умову для створення єдиного телепулу в УПЛ
Сьогодні 08:24 1578
Гутцайт зізнався, що готовий призначати олігархів президентами федерацій
Вчора 22:10 1062 2
Гол Мілевського приніс вольову перемогу Динамо у 4 турі чемпіонату Білорусі
Вчора 20:53 2174
Тренер збірної України заразився коронавірусом
Вчора 16:08 4169
Помер легендарний гонщик Формули-1
Вчора 14:16 3164 1
Українського тріатлоніста дискваліфікували на 4 роки
Вчора 09:48 1037
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком
Вчора 08:20 3423 1
Блоги
Про золоту клітку Шахтаря, кидалово в бізнесі та завершення кар‘єри - Рустам Худжамов
Про золоту клітку Шахтаря, кидалово в бізнесі та завершення кар‘єри - Рустам Худжамов Valeriy Ruchka
Вчора 12:31 3195
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином Андрій Твердохліб
Вчора 10:30 8181
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 09:20 570
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком Андрій Твердохліб
Вчора 08:20 3417 1
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин
Відео дня. Український боксер утік від поліції, порушивши карантин Андрій Твердохліб
11.04.2020 20:02 3490 1
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО
Класика. Мілан з Шевченком зробив феноменальний камбек у грі з Інтером. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.04.2020 16:43 2670
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі Андрій Твердохліб
11.04.2020 16:03 6145
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч Андрій Твердохліб
11.04.2020 12:37 686
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні Андрій Твердохліб
11.04.2020 11:14 3985 2
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
10.04.2020 20:33 1840
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця Valeriy Ruchka
10.04.2020 18:04 751
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза Андрій Твердохліб
10.04.2020 17:45 4027
У мережі закликали позбавити громадянства Усика
У мережі закликали позбавити громадянства Усика Valeriy Ruchka
10.04.2020 16:14 7968 22
Світоліна показала улюблені вбрання на карантині
Світоліна показала улюблені вбрання на карантині Valeriy Ruchka
10.04.2020 13:20 724
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі Андрій Твердохліб
10.04.2020 13:15 4602
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:44 Футбол Бущан хоче попробувати сили в Італії чи Німеччині 39
21:32 Футбол Ротань назвав причини спаду молодіжної збірної України 214
21:16 ММА Амосов: Не для того я підписувався в Bellator, щоб битися з російськими пацанами 422
20:59 Футбол Цітаішвілі: Хочу грати з грандами 622
20:47 Футбол Вербич назвав ціль Динамо 752
20:32 Футбол Кобін не бачить сенсу догравати сезон, коли карантин триватиме до літа 578
20:19 Футбол Бущан мріє зіграти на чемпонаті Європи 592
19:56 Футбол У Франції назвали можливі дати відновлення сезону 743
19:44 Футбол Обамеянг може перейти у Реал 798
19:26 Футбол Шевченко: Штрафний у ворота Філімонова не був випадковим 1853
19:26 Футбол Славія не змогла обіграти Рух у 4 турі чемпіонату Білорусі 714
19:18 Футбол Талант Атлетіко може піти з клубу 730
18:58 Футбол Барселона хоче позбутися Дембеле 1065
18:46 Футбол Галатасарай розпочав переговори по трансферу Балотеллі 691
18:31 Футбол Трубін є стратегічним проєктом Шахтаря - журналіст 1193
18:15 Футбол У Білорусі сумніваються в правильності голу Мілевського 1373
17:57 Футбол Маліновський вказав на ситуацію з коронавірусом в Італії 1381
17:45 Футбол У Динамо спростували завершення карантину 1102
17:31 Футбол Сезон АПЛ можуть дограти на Вемблі 1074
17:16 Футбол У Шахтарі розглядають варіанти повернення до тренувань 1219
17:04 Блог УПЛ дограють, баласт Шахтаря і де дівся ліберо - ТаТоТаке 750
16:56 Футбол ПСЖ цікавиться голкіпером Аякса 1198
16:45 Футбол Абу Ханна не планує покидати Зорю 1335
16:31 Футбол Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе 1829
16:13 Футбол Михайленко відзначив роботу італійського тренера Дніпро-1 1575

Амосов: Не для того я підписувався в Bellator, щоб битися з російськими пацанами

Сьогодні 21:16 422 0
Ярослав Амосов прокоментував свій наступний бій
Амосов: Не для того я підписувався в Bellator, щоб битися з російськими пацанами
#Амосов, #Bellator

Джерело - sport-express.ru.

Український боєць Bellator Ярослав Амосов не хоче битися з росіянином Андрієм Корешніковим.

Про це розповів сам боєць.

"Чесно кажучи, не знаю, як у нього з боями, але це єдиний боєць, з яким мені не хотілося б зустрічатися.

Ми заочно знайомі, та й не для того я підписувався в американський промоушен, щоб битися з російськими пацанами. З ним побитися хотілося б найменше. Я десь читав, що він тієї ж думки.

Якщо це буде титул або претендентський бій, тоді можливо, а так не бачу сенсу", - заявив Амосов.

Нагадаємо, українець Амосов переміг у головному поєдинку турніру Bellator 239.

Коментарі ()