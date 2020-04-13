Український боєць Bellator Ярослав Амосов не хоче битися з росіянином Андрієм Корешніковим.

Про це розповів сам боєць.

"Чесно кажучи, не знаю, як у нього з боями, але це єдиний боєць, з яким мені не хотілося б зустрічатися.

Ми заочно знайомі, та й не для того я підписувався в американський промоушен, щоб битися з російськими пацанами. З ним побитися хотілося б найменше. Я десь читав, що він тієї ж думки.

Якщо це буде титул або претендентський бій, тоді можливо, а так не бачу сенсу", - заявив Амосов.