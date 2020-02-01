Бій Мак-Грегор – Нурмагомедов може відбутися восени

Дейна Вайт прокоментував можливий реванш Мак-Грегор – Нурмагомедов

Бій між чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим та 31-річним ірландцем Конором Мак-Грегором найімовірніше відбудеться восени.

Про це розповів президент UFC Дейна Вайт.

"Хабіб і Тоні поб'ються в Брукліні. Конор зустрінеться з переможцем. Він каже, що не хоче чекати, але я не знаю, який бій для нього має сенс. Рамадан почнеться відразу після бою Хабіба і Тоні. Він буде чекати його закінчення, так що мова йде про осінь. Вересень, жовтень або листопад", - розповів Вайт.

Поєдинок Нурмагомедов — Мак-Грегор відбувся в Лас-Вегасі 6-го жовтня 2018-го року. Нурмагомедов здобув перемогу больовим прийомом в четвертому раунді бою.

Свій наступний бій Хабіб проведе проти 35-річного американця Тоні Фергюсона, який відбудеться в Нью-Йорку 18-го квітня.

Раніше повідомлялося, що Хабібу Нурмагомедову не цікавий реванш із Мак-Грегором.

Нагадаємо, Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.