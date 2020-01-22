Норвегія переграла Словенію, Португалія знищила Угорщину. Результати матчів чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 5-го туру груп 1 та 2 основного раунду чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.
За їх підсумками до півфіналу вийшли збірні Іспанії, Хорватії, Норвегії та Словенії. У матчі за 5-е місце зустрінуться Німеччина та Португалія.
Чемпіонат Європи
Основний раунд.
5 тур, 21 січня
Група 1
Хорватія - Іспанія 22:22 (11:12)
Білорусь - Австрія 36:36 (19:17)
Чехія - Німеччина 22:26 (10:13)
Група 2
Португалія - Угорщина 34:26 (16:14)
Норвегія - Словенія 33:30 (14:13)
Ісландія - Швеція 25:32 (11:18)
Раніше, Швеція сенсаційно перемогла Угорщину.
Нагадаємо, Білорусь обіграла Чехію.