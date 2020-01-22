Норвегія переграла Словенію, Португалія знищила Угорщину. Результати матчів чемпіонату Європи

Визначилися півфіналісти чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 5-го туру груп 1 та 2 основного раунду чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.

За їх підсумками до півфіналу вийшли збірні Іспанії, Хорватії, Норвегії та Словенії. У матчі за 5-е місце зустрінуться Німеччина та Португалія.

Чемпіонат Європи

Основний раунд.

5 тур, 21 січня

Група 1

Хорватія - Іспанія 22:22 (11:12)

Білорусь - Австрія 36:36 (19:17)

Чехія - Німеччина 22:26 (10:13)

Група 2

Португалія - Угорщина 34:26 (16:14)

Норвегія - Словенія 33:30 (14:13)

Ісландія - Швеція 25:32 (11:18)

Раніше, Швеція сенсаційно перемогла Угорщину.

Нагадаємо, Білорусь обіграла Чехію.