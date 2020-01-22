WADA призупинила роботу Московської антидопінгової лабораторії

Причиною є обвинувачення російської сторони у порушенні ряду антидопінгових правил

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) тимчасово призупинило роботу Московської антидопінгової лабораторії.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Рішення ВАДА має на увазі заборону на будь-який вид діяльності лабораторії, пов'язаний з аналізом зразків крові і програмою біологічного паспорта спортсмена. Дане рішення ВАДА залишається в силі до завершення дисциплінарного розгляду, пов'язаного з обвинуваченням російської сторони в порушенні ряду антидопінгових правил.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.