Лансія Дмитрієва пробилась на зимові юнацькі Олімпійські ігри

Джерело - НОК України.

Українська скелетоністка Лансія Дмитрієва виступить на юнацьких Олімпійських іграх.

Про це повідомляє НОК.

У скелетоні завершилася серія відбіркових змагань до зимових юнацьких Олімпійських ігор-2020. 15-річна українка разом зі своїм тренером Мартіншем Біте змогли успішно пройти відбір на турнірі у Лозані.

Вперше в історії Україна буде мати свою представницю на змаганнях.

Нагадаємо, українець продемонстрував феноменальний заїзд на Кубку світу.

Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.