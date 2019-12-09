Джерело - НОК України.
Українська скелетоністка Лансія Дмитрієва виступить на юнацьких Олімпійських іграх.
Про це повідомляє НОК.
У скелетоні завершилася серія відбіркових змагань до зимових юнацьких Олімпійських ігор-2020. 15-річна українка разом зі своїм тренером Мартіншем Біте змогли успішно пройти відбір на турнірі у Лозані.
Вперше в історії Україна буде мати свою представницю на змаганнях.
Нагадаємо, українець продемонстрував феноменальний заїзд на Кубку світу.
Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.