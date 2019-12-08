Гераскевич посів підсумкове 12-е місце

Джерело - Чемпіон.

На Кубку світу 2019/20 зі скелетону у Лейк Плесіді (США) українець Владислав Гераскевич посів 12-е місце.

Владислав продемонстрував феноменальний перший заїзд, у якому було перевершено всі персональні рекорди: стартовий розгін - 4.97 сек (5.16 - попередній), фініш - 53.28 сек (54.40), максимальна швидкість - 121.53 км/год (118.8). Владислав продемонстрував другу швидкість скелетону за всю історію існування цього льодового треку (рекорд - 121.56). У турнірній таблиці після першого заїзду Влад посідав 6-е місце з відставанням від лідера всього 0.22 сек.

Другий заїзд, на жаль, Владислава, як і деякі інші спортсмени, чекала лотерея - погода. Раз по раз здіймалися сильні пориви вітру зі снігом і це сильно вплинуло на результати 2-го заїзду. Комусь повезло прискочити в паузах між цими поривами, комусь ні.

Врешті, за сумою часу Владислав Гераскевич посів 12-е місце серед найсильніших скелетоністів світу.

Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.

Нагадаємо, Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу.