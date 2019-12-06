WADA назвало організації, які зможуть подати апеляцію на рішення щодо РУСАДА

Апеляція може бути подана протягом 21 дня

Подати апеляції на можливе відсторонення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) зможе будь-яка сторона, що має право втрутитися в розгляд.

Про це повідомляє WADA.

9 грудня виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) прийме рішення по статусу РУСАДА. Якщо Російського антидопінгове агентство позбавлять статусу відповідності, оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS) зможе будь-яка сторона, що має право втрутитися в розгляд, - Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Міжнародний паралімпійський комітет (МПК), Олімпійський комітет Росії (ОКР) або Паралімпійський комітет Росії (ПКР).

Також оскаржити рішення в CAS зможуть міжнародні спортивні федерації, якщо рішення про відсторонення РУСАДА може вплинути на участь спортсменів у чемпіонатах світу або на можливість подачі заявки на проведення великих турнірів.

Апеляція може бути подана протягом 21 дня з моменту винесення рішення.

Раніше, МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії.

Нагадаємо, комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.