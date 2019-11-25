Комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки

Без використання національної атрибутики, в тому числі і гімну країни

Збірна Росії може поїхати на літні Олімпійські ігри - 2020 на Токіо під нейтральним прапором.

Про це повідомляє The New York Times.

Комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (CRC WADA) рекомендував усунути на чотири роки збірну Росії від участі в міжнародних змагань.

На Олімпіаді в Токіо росіяни зможуть виступати тільки під нейтральним прапором, без використання національної атрибутики, в тому числі і гімну країни.

Рішення Виконком WADA прийме 9 грудня. Очікується, що Виконком погодиться з рекомендаціями комітету і відсторонить Росію. Після цього російська сторона зможе оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.

У разі, якщо рішення буде прийнято, російські спортсмени будуть змушені виступати на найбільших спортивних турнірах, включаючи Олімпіади і чемпіонат світу з футболу, під нейтральним прапором, як на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА.

Нагадаємо, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.