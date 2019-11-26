МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії

Міжнародний олімпійський комітет виступив із заявою про підтримку санкцій Всесвітнього антидопінгового агентства щодо Росії.

Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

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Міжнародний олімпійський комітет заявив, що підтримує найсуворіші санкції WADA (Всесвітнього антидопінгового агентства), яке через маніпуляції з даними московської антидопінгової лабораторії запропонувало відсторонити збірну Росії від Олімпійських ігор 2020 та 2022 років.

"З огляду на серйозність маніпуляцій, МОК закликає WADA передати всі документи до Ради Європи і ЮНЕСКО і робити подальші дії відповідно до антидопінгової конвенції Ради Європи та Міжнародної конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом у спорті", - йдеться в заяві.

Водночас, МОК підтримав ідею WADA дозволити виступати на міжнародних змаганнях "чистим" російським спортсменам.