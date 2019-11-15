Україна направила Японії протест через участь ДНР на турнірі з карате

Джерело - Чемпіон.

Посольство України в Японії передало офіційному Токіо звернення через участь так званої ДНР на Кубку світу з карате, що проводиться однією з маловідомих федерацій.

Про це дипломатична установа повідомила в Facebook.

За інформацією посольства, організатором змагань виступила маловідома приватна організація - Всесвітня федерація каратеноміті. Організатори турніру підтвердили факт запрошення спортсменів з клубу, що знаходиться на окупованій території Донецької області.

Також в посольстві зазначили, що з початку агресії проти України Японія постійно підтримує офіційний Київ і їх позиція не змінюється.