Джерело - isport.ua.
Ірландський екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор анонсував свій бій у грудні.
UFC привітала екс-володаря титулу чемпіона в легкій вазі Френкі Едгара з днем народження, під цим дописом відписався і сам Конор.
"З днем народження, Френкі. Побачимося в грудні", - написав Мак-Грегор.
Happy birthday Frankie, see you in December.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 16, 2019
Американський боєць через деякий час відповів ірландцеві.
"Дякую. Я вже дав свою згоду, тепер справа за тобою і Даною Вайтом", - відзначив Едгар.
Thanks pal, I said yes already it's on you and @danawhite to make it happen.— Frankie Edgar (@FrankieEdgar) October 16, 2019
Раніге повідомлялося, що Мак-Грегор відвідає Київ.
Також, Сен-П'єр готовий повернутися заради бою із Нурмагомедовим.