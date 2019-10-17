Конор Мак-Грегор прокоментував свій наступний бій

Ірландський екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор анонсував свій бій у грудні.

UFC привітала екс-володаря титулу чемпіона в легкій вазі Френкі Едгара з днем народження, під цим дописом відписався і сам Конор.

"З днем народження, Френкі. Побачимося в грудні", - написав Мак-Грегор.

Happy birthday Frankie, see you in December. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 16, 2019

Американський боєць через деякий час відповів ірландцеві.

"Дякую. Я вже дав свою згоду, тепер справа за тобою і Даною Вайтом", - відзначив Едгар.

Thanks pal, I said yes already it's on you and @danawhite to make it happen. — Frankie Edgar (@FrankieEdgar) October 16, 2019

Раніге повідомлялося, що Мак-Грегор відвідає Київ.

Також, Сен-П'єр готовий повернутися заради бою із Нурмагомедовим.