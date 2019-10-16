Джерело - depo.ua.
Російська фігуристка Олександра Кошова отримала дворічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє прес-служба Міжнародного союзу ковзанярів.
Термін дискваліфікації для фігуристки буде відраховується з 7 березня.
Відзначимо, що Олександра Кошова і Дмитро Бушланов у цьому році стали срібними призерами чемпіонату Санкт-Петербургу. На чемпіонаті Росії вони посіли сьоме місце.
Нагадаємо, у Росії визнали масову підміну допінг-проб.
Також, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.