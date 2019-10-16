Чергову російську спортсменку впіймали на допінгу

Російська фігуристка Олександра Кошова отримала дворічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного союзу ковзанярів.

Термін дискваліфікації для фігуристки буде відраховується з 7 березня.

Відзначимо, що Олександра Кошова і Дмитро Бушланов у цьому році стали срібними призерами чемпіонату Санкт-Петербургу. На чемпіонаті Росії вони посіли сьоме місце.

Нагадаємо, у Росії визнали масову підміну допінг-проб.

Також, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.