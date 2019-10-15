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У Росії визнали масову підміну допінг-проб

Сьогодні 18:43 1031 0
Ганус визнав факт підміни
У Росії визнали масову підміну допінг-проб
#РУСАДА, #Ганус

Джерело - sport.rambler.ru.

Керівник РУСАДА Юрій Ганус визнав факт підміни кількох допінг-проб російських спортсменів, аналіз яких проводить експертна група WADA.

Про це повідомляє Sport24.

Всього в московській лабораторії маніпулювали з даними декількох тисяч аналізів.

В ході розслідування бази даних московської лабораторії, відомості з якої експертна група Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) вилучила ще в січні цього року, з'явилися нові подробиці. У вересні міжнародне відомство запідозрило російську сторону в маніпулюванні даними і зажадало дати пояснення щодо цього інциденту. В результаті 8 жовтня Міністерство спорту Росії відправило на адресу WADA лист з відповідями по 31 питанню. При цьому в РУСАДА заявили, що участі в цьому процесі не брали, зазначивши, що не мають відношення до діяльності московської лабораторії.

"Можливо, відповіді від WADA варто очікувати 23-24 жовтня, коли комітет по відповідності повинен зробити висновки з нашим відповідей. Також планується певна зустріч нашої спортивної влади з міжнародними колегами. Далі комітет по відповідності повинен висловлювати рекомендації для виконкому WADA, який пройде в Польщі. Але перша офіційна реакція буде 23-24 жовтня ", - сказав Ганус.

Тоді ж глава РУСАДА не виключив, що підозри з боку WADA мають предметний характер, і підкреслив, що зміни в базі даних дійсно були, причому торкнулися вони всіх схем московської лабораторії, при цьому підкресливши, що в такому випадку російської олімпійської збірної в разі допуску до літніх Ігор-2020 на Токіо належить виступити в нейтральному статусі - без прапора і гімну.

Тепер же Ганус поділився новими подробицями того, що відбувається. На конференції в Колорадо глава РУСАДА підтвердив, що база даних московської лабораторії зазнала змін, і, за словами чиновника, цей процес був здійснений з метою "захистити репутацію колишніх зіркових російських спортсменів, які зараз займають державні посади і є високопоставленими спортивними чиновниками в Росії.

До слова, у вересні, WADA зв ході розслідування також засумнівався в достовірності практично трьох сотень допінг-проб росіян і заявило, що як мінімум 43 російських спортсмена можуть бути причетні до порушень антидопінгових правил.

Ганус, коментуючи свій мотив при дачі подібних заяв, підкреслив, що зробив це виключно в інтересах Росії.

"Росія - спортивна країна високого рівня, але люди, які відповідальні за рішення в цій ситуації, вибрали неправильний шлях і підхід", - зазначив глава РУСАДА.

У США ж прийшли до думки, що Ганус насправді зробив спробу відокремити діяльність свого відомства від роботи держави.

"У спортивних колах є підозра, що Росія дозволила Ганус робити публічні заяви по цій темі, щоб він міг відокремити роботу РУСАДА від керівництва держави. Уряд як і раніше вважає лабораторію місцем злочину, яке знаходиться під контролем офіційних осіб, а не антидопінгового агентства ", - написав журналіст NYT.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА. 

Нагадаємо, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.

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