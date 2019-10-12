Кіпчоге спробує пробігти марафон швидше двох годин. Онлайн-трансляція забігу

Джерело - Чемпіон.

У Відні сьогодні, 12 жовтня кенійський марафонець Еліуд Кіпчоґе зробить ще одну спробу вибігти з 2 годин на дистанції 42,2 км.

Два роки тому він впритул підійшов до цього, показавши час 2:00:25.

Щоб пробігти марафон за 1:59:00, Еліуду потрібно на кожному кілометрі показувати час не менше 2:50.

Навіть якщо Кіпчоге вдасться зробити це, рекорд не буде визнаний офіційним, оскільки бігти він буде без суперників і з підтримкою 41 пейсмейкера.

Офіційний світовий рекорд також належить Кіпчоге і був встановлений на Берлінескому марафоні 16 вересня 2018 року. Кенієць пробіг 42 кілометри 195 метрів за 2:01.39.