В Україні може з'явитися новий спортивний телеканал

В Українці повинен бути загальнодоступний спорт, безкоштовний для перегляду.

Про це генпродюсер телеканалу UA: Перший Ярослав Лодигін заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"У нас давно є думки про окремий спортивний телеканал, але це займе якийсь час. Чому б і ні? Це нормальний шлях для громадських мовників. Це ж безкоштовне відкрите телебачення для всіх. Ось з наступного року закодують все комерційне телебачення, і все це буде платним, а суспільний мовник залишиться безкоштовним. Зараз у нас спорт намагаються зібрати на закритих кабельних каналах або на платних VOD-платформах.

Повинен бути загальнодоступний спорт, безкоштовний для перегляду. Тому думаємо відкривати і загальноспортивний канал. Але це в далекій перспективі. Контенту у нас би вистачило.

Також потрібні сучасні комплексні апаратні. Вони дуже дорогі. Те, до чого ми, як споживачі спортивного контенту, звикли в студіях каналів Футбол 1 і Футбол 2 або навіть на 2+2 – це все дорогі технології, яких у нас майже немає. Ось на юнацький чемпіонат світу з футболу в Польщі ми робили студію перед і після фіналу. Це показало хороші результати, в шість-сім разів вище за середню частку каналу. Але це був наш технологічний максимум. У поточних умовах я поки тестую можливості колективу і можливості техніки. Просто в ефірі помітні ці 20 років без технічного переоснащення. Світло, якому по 30-40 років. Музей техніки", - зазначив Лодигін.