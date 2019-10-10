Рижикова: У цьому році буду виступати ще на одному чемпіонаті світу

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова, яка у фіналі чемпіонату світу у Досі посіла 7 місце, може пропустити зимовий сезон.

Про це вона заявила в інтерв'ю XSPORT.

"Все добре, я дуже рада повернутися додому. Правда, немає відчуття, що потрібно відпочивати, так як маю ще один старт.

Я ще буду виступати на чемпіонаті світу серед військовослужбовців. А далі трішки відпочити, полікуватися, і будувати тренувальний план на наступний сезон, з урахуванням Олімпійських ігор. Зимовий сезон навряд чи буду проводити. Дуже мала ймовірність, що буду виступати взимку на міжнародній арені", - зазначила Рижикова.