Збірна України програла Польщі у 2 турі відбору до чемпіонату Європи-2020

Українки поступилися з різницею в один м'яч

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 вересня, жіноча збірна України з гандболу зіграла матч 2-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2020.

Українська команда в київському Палаці спорту зустрічалася зі збірною Польщі, головним конкурентом за місце в топ-2 групи і путівку до фінального раунду ЧЄ-2020.

У першому таймі матчу команди грали на рівних і на перерву пішли за рівного рахунку 14:14. У другому таймі теж українки на рівних грали з суперником, але все ж поступилися в один м’яч.

Кваліфікація до чемпіонату Європи-2020

Група 7

2 тур, 28 вересня

Україна - Польща 26:27 (14:14)

Раніше, українки програли Румунії у кваліфікації Євро-2020.

Нагадаємо, Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів.