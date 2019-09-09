Український футзальний клуб припинив своє існування

Завершилося житят команди Титан

Керівництвом покровського Титану прийнято остаточне рішення про закриття професійної команди клубу.

Про це повідомив президент клубу Анатолій Пучка.

До останнього моменту велися перемовини про можливість об’єднання з АРПИ Запоріжжя, щоб принаймні взяти участь у чемпіонаті України серед команд Першої ліги, але фінансові проблеми поставили хрест на цій ідеї.

У будь-якому випадку продовжать своє функціонування дитячі і аматорські команди клубу, які виступатимуть на першість Покровського району.

На останок Анатолій Давидович подякував президентам усіх клубів Екстра-ліги за терпіння і керівництву Асоціації футзалу України за розуміня.

Раніше, через фінансові причини від участі у вищому дивізіоні нового сезону відмовилися Титан (Покровське) і АРПИ Запоріжжя (Запоріжжя).

Нагадаємо, Ураган знищив Продексім у матчі за Суперкубок України.