Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Європейських ігор

Італійці випередили нашу команду

У Мінську завершився шостий змагальний день II Європейських ігор.

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Скарбниця української команди поповнилася двома срібними та однією бронзовою медаллю. На другу сходинку п'єдесталу пошани піднімалися байдарка-двійка (Олександр Сиромятніков і Олег Кухарик) і каное-двійка (Юрій Вандюк та Андрій Рибачок).

Уже в вечірньої сесії бронзу у вільній боротьбі в категорії до 125 кг завоював Олександр Хоцяновський.

У медальному заліку Українка опустилася на п'яте місце, пропустивши вперед Італію.

Джерело - Чемпіон.