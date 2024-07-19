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Українські збірні стали віцечемпіонами Європейських університетських ігор

Владислав Уткін — 19 липня, 11:58
Українські збірні стали віцечемпіонами Європейських університетських ігор

Українські збірні з футзалу здобули срібло на Європейських університетських іграх-2024, які проходять в Угорщині.

Жіноча українська команда Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у фінальному поєдинку програла студенткам Нантського університету з Франції. Українки вели з рахунком 2:0, але не змогли втримати перевагу, і в додатковому часі програли 2:3.

Чоловічу збірну представляла команда Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України. Українці вели в рахунку 2:1, але за хвилину до завершення основного часу суперники з Іспанії зуміли забити та перемогти у серії пенальті.

Раніше ми повідомляли, що українські футболісти стали чемпіонами Європейських університетських ігор-2024.

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