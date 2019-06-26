Хоцянівський виборов для України бронзу Європейських ігор

Це перша нагорода для борців

Український борець вільного стилю Олександр Хоцянівський (вагова категорія до 125 кг) завоював бронзову медаль Європейських ігор в Мінську.

Хоцянівський виграв першу медаль для України на турнірі Європейських ігор з боротьби. У поєдинку за третє місце 28-річний уродженець Донецька переміг турка Фатіха Ясарлі - 2:1.

Ще два представники України Тарас Маркович (57 кг) і Василь Михайлов (74 кг) свої втішні сутички програли. Маркович поступився турку Атлі Сулейману (9:12), Михайлов - борцю з Азербайджану Хаджімураду Гаджиєву.

Нагадаємо, Хижняк побив росіянина і гарантував собі медаль Європейських ігор.

Також, Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.