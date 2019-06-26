Збірна України розібралася з Іспанією на Європейських іграх

Збірна України з пляжного футболу впевнено впоралася зі збірною Іспанії у другому турі Європейських ігор в Мінську.
Зустріч завершилася з рахунком 6:4. У іншому матчі групи Росія програла Італії (2:4).
Варто відзначити, що завдяки перемозі над Іспанією, підопічні Євгена Варениці впевнено лідирують в групі.
Європейські ігри
Група Б. Другий тур
26 червня
Україна - Іспанія 6:4
Нагадаємо, Хоцянівський виборов для України бронзу Європейських ігор.
Також, Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх.
Джерело - Чемпіон.