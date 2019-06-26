Збірна України розібралася з Іспанією на Європейських іграх

У іншому матчі групи Росія програла Італії (2:4).

Збірна України з пляжного футболу впевнено впоралася зі збірною Іспанії у другому турі Європейських ігор в Мінську.

Зустріч завершилася з рахунком 6:4. У іншому матчі групи Росія програла Італії (2:4).

Варто відзначити, що завдяки перемозі над Іспанією, підопічні Євгена Варениці впевнено лідирують в групі.

Європейські ігри

Група Б. Другий тур

26 червня

Україна - Іспанія 6:4

Нагадаємо, Хоцянівський виборов для України бронзу Європейських ігор.

Також, Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.