Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх

Золота нагороду в естафеті

Перше золото змагального дня потрапляє до скарбнички України! Перемогу українські легкоатлети здобули у змішаній естафеті 4х400 м.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Нашій спритній четвірці у складі Данила Даниленка, Тетяни Мельник, Анни Рижикової та Олексія Позднякова не було рівних на стадіоні "Динамо" в Мінську – результат 3.17,31 забезпечив українцям впевнену перемогу.

Зазначимо, успішний виступ золотого квартету приніс Україні 12 балів до загальнокомандного заліку в легкій атлетиці.

Раніше повідомляли, що Марина Бех-Романчук здобула бронзову нагороду ІІ Європейських ігор у Мінську.

Джерело - НОК України.