Український боксер Олександр Хижняк забезпечив собі медаль Європейських ігор-2019, які тривають у Мінську.
У чвертьфінальному поєдинку у ваговій категорії до 75 кілограм українець переміг росіянина Гліба Бакши.
Бій тривав увесь можливий час та завершився на користь Хижняка з рахунком 4:1.
Таким чином Олександр вже гарантовано отримає медаль Євроігор.
💪🥊Український боксер Олександр Хижняк, що виступає у ваговій категорії до 75 кг, перемагає у чвертьфіналі Глєба Бакши (Росія) - 4:1 і таким чином забезпечує собі медаль ІІ Європейських ігор-2019. Залишається лише дізнатися, якого вона буде гатунку.— НОК України (@OlympicUA) June 25, 2019
Вболіваємо!!! 💙💛 pic.twitter.com/HpzVSmWExI
Нагадаємо, Усик очолив оновлений рейтинг WBO у суперважкій вазі.
Раніше, Усик продемонстрував, як він тренує витривалість.
Джерело - Чемпіон.