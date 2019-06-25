Суперником українця був уродженець Криму Гліб Бакши

Український боксер Олександр Хижняк забезпечив собі медаль Європейських ігор-2019, які тривають у Мінську.

У чвертьфінальному поєдинку у ваговій категорії до 75 кілограм українець переміг росіянина Гліба Бакши.

Бій тривав увесь можливий час та завершився на користь Хижняка з рахунком 4:1.

Таким чином Олександр вже гарантовано отримає медаль Євроігор.

💪🥊Український боксер Олександр Хижняк, що виступає у ваговій категорії до 75 кг, перемагає у чвертьфіналі Глєба Бакши (Росія) - 4:1 і таким чином забезпечує собі медаль ІІ Європейських ігор-2019. Залишається лише дізнатися, якого вона буде гатунку.



Вболіваємо!!! 💙💛 pic.twitter.com/HpzVSmWExI — НОК України (@OlympicUA) June 25, 2019

Нагадаємо, Усик очолив оновлений рейтинг WBO у суперважкій вазі.

Раніше, Усик продемонстрував, як він тренує витривалість.

Джерело - Чемпіон.