Українка не зуміла потрапити до фінальної шістки в стендовій стрільбі

Джерело - Чемпіон.

Українка Ірина Маловічко, що представляє нашу країну в стендовій стрільбі, не зуміла пробитися до фіналу Олімпійських ігор в скиті.

Після першого дня кваліфікації українка вибила 71 очко і займала 11-у позицію. Після першої серії другого дня кваліфікації, в якій Ірина вибила 25 очок з 25 можливих, вона на якийсь час навіть піднялася на 3-е місце, але два промахи в останній серії опустили її на 8-у позицію. Для попадання до фінальної шістки їй не вистачило одного очка.

Раніше, Харлан сенсаційно програла в першому поєдинку Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Рейзлін отримав бронзову медаль Токіо-2020.