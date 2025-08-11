Україна здобула срібло та бронзу у підводному плаванні на Всесвітніх іграх-2025

Чоловіча та жіноча збірна України з підводного плавання здобули нагороди на Всесвітніх іграх 2025 року.

Чоловіки в естафеті 4х100 показали третій результат – 2.18,73, але через дискваліфікацію Колумбії у підсумку здобули срібло. У складі команди України виступили Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісєєв та Олексій Захаров.

Жіноча команда в естафеті 4х50 стала третьою. Золото з новим світовим рекордом здобули представниці Китаю, друге місце у Колумбії. Україну представляли Єлизавета Гречихіна, Софія Гречко, Вікторія Уварова та Анастасія Макаренко.

Нагадаємо, що напередодні українські веслувальники на човнах "Дракон" завоювали одразу чотири комплекти медалей Всесвітніх ігор-2025.

Раніше стало відомо, що Софія Гречко виграла чергове золото для України на Всесвітніх іграх-2025.