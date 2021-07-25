Матч тривав 1 годину і 35 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Сестри Людмила та Надія Кіченок вийшли в 1/8 фіналу Олімпіади у Токіо.

У першому колі парного олімпійського турніру 25 липня тенісистки перемогли представниць Індії Саню Мірзу і Анкіту Райну.

По ходу матчу українки програвали 0:6, 2:5, але зуміли зрівняти рахунок у другій партії і в підсумку перевести гру на тай-брейк. Людмила і Надія виграли всі 7 розіграшів на тай-брейку другого сету, а потім взяли 8 очок поспіль на вирішальному тай-брейку. Потім Мірза і Райна виграли 8 розіграшів поспіль, після чого два очки до свого активу записали українки. Сестри Кіченок вийшли в 1/8 фіналу. Матч тривав 1 годину і 35 хвилин.

Олімпіада

Токіо

Парний розряд

25 липня, перше коло

Людмила Кіченок / Надія Кіченок - Саня Мірза / Анкіта Райна 0:6, 7:6, 10:8