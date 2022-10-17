Церемонія вручення Золотого м'яча-2022 - онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 жовтня, у Парижі відбудеться вручення Золотого м’яча.
З 17.30 до 20.00 будуть оголошувати футболістів, які посіли з 30-го по 11-те місця. О 21.30 розпочнеться основна церемонія нагородження.
Трансляція - на офіційному сайті та ютуб-каналі L’Equipe. Пізніше на нашому сайті з'явиться код плеєра трансляції.
Також вручатимуть жіночий Золотий м’яч, приз імені Лева Яшина найкращому воротареві, приз імені Герда Мюллера найкращому нападникові, приз Kopa Trophy найкращому молодому гравцю, нагороду найкращому клубу, а також приз імені Сократеса, який вручається "за найкращі акції солідарності, здійснені чемпіонами".
Цьогоріч нагороди даватимуть за здобутки протягом сезону, а не календарного року. Тогорічного переможця Ліонеля Мессі серед претендентів немає.
Визначилися номінанти на Золотий м'яч за підсумками сезону 2021/2022.
Про це повідомляє France Football.
Всього обрано 30 номінантів.
Here are the nominees for the 2022 Ballon d’Or! ✨#ballondor pic.twitter.com/eodgwNzBwt— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022