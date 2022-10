Церемонія вручення Золотого м'яча-2022 - онлайн-трансляція LIVE

Сьогодні, 17 жовтня, у Парижі відбудеться вручення Золотого м’яча.

З 17.30 до 20.00 будуть оголошувати футболістів, які посіли з 30-го по 11-те місця. О 21.30 розпочнеться основна церемонія нагородження.

Трансляція - на офіційному сайті та ютуб-каналі L’Equipe. Пізніше на нашому сайті з'явиться код плеєра трансляції.

Також вручатимуть жіночий Золотий м’яч, приз імені Лева Яшина найкращому воротареві, приз імені Герда Мюллера найкращому нападникові, приз Kopa Trophy найкращому молодому гравцю, нагороду найкращому клубу, а також приз імені Сократеса, який вручається "за найкращі акції солідарності, здійснені чемпіонами".

Цьогоріч нагороди даватимуть за здобутки протягом сезону, а не календарного року. Тогорічного переможця Ліонеля Мессі серед претендентів немає.

Визначилися номінанти на Золотий м'яч за підсумками сезону 2021/2022.

Про це повідомляє France Football.

Всього обрано 30 номінантів.

Тібо Куртуа (Реал)

Рафаел Леау (Мілан)

Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг)

Мохамед Салах (Ліверпуль)

Йозуа Кімміх (Баварія)

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)

Вінісіус Жуніор (Реал)

Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)

Луїс Діас (Ліверпуль)

Роберт Левандовський (Барселона)

Ріяд Марез (Манчестер Сіті)

Каземіро (Реал)

Сон Хин Мін (Тоттенгем)

Фабінью (Ліверпуль)

Карім Бензема (Реал)

Майк Меньян (Мілан)

Гаррі Кейн (Тоттенгем)

Дарвін Нуньєс (Ліверпуль)

Філіп Фоден (Манчестер Сіті)

Садьо Мане (Ліверпуль)

Себастьєн Алле (Боруссія Дортмунд)

Лука Модрич (Реал)

Антоніо Рюдігер (Реал)

Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед)

Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)

Душан Влахович (Ювентус)

Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)

Жоау Канселу (Манчестер Сіті)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

Here are the nominees for the 2022 Ballon d’Or! ✨#ballondor pic.twitter.com/eodgwNzBwt