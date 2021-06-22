 Євро-2020. Чехія - Англія: онлайн-трансляція матчу в групі D. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
Ястремську виправдали в допінговій справі
Сьогодні 20:09 495
Євро-2020. Португалія - Франція: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:18 1341
Стаховський здолав японця у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 19:54 403
Циганик: Зараз Динамо може продати Бущана, Забарного і Шапаренка
Сьогодні 19:39 699
Костюк програла Севастовій на турнірі в Істборні
Сьогодні 17:55 335
Збірна України на Євро-2020 вже заробила понад 10 мільйонів
Сьогодні 17:39 576
Збірна України знищила Казахстан у відборі на ЧС-2021
Сьогодні 17:24 943
Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні
Сьогодні 17:09 620 1
Марченко переміг італійця у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 16:55 239
Програвати можна по-різному, але не можна поступатися в бажанні: головні висновки матчу Україна - Австрія
Сьогодні 15:28 789
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 16:16 731
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
Вчора 15:12 1676
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Вчора 14:07 6224 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
Вчора 13:30 608
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом Андрій Твердохліб
Вчора 13:01 633
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років! Андрій Твердохліб
20.06.2021 23:02 17960 1
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України Стас Лысак
20.06.2021 22:33 1112
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна Андрій Твердохліб
20.06.2021 22:21 2193
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика Андрій Твердохліб
20.06.2021 22:07 26825
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька Андрій Твердохліб
20.06.2021 21:35 553
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євро-2020. Чехія - Англія: онлайн-трансляція матчу в групі D. LIVE

Сьогодні 21:05 371 0
Євро-2020. Чехія - Англія: онлайн-трансляція матчу в групі D. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Лідери групи D збірні Чехії і Анлії зіграють у третьому турі Євро-2020. Матч відбудеться у вівторок, 22 червня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 2 та Україна. Також онлайн матч Чехія - Англія дивіться на нашому сайті.

В обох команд по 4 очки після двох турів і нічия гарантує їм продовження боротьби в плей-оф.

В іншій грі квартету Хорватія зіграє з Шотландією.

Коментарі ()