Колос - Рух: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос прийматиме винниківський Рух у рамках 16 туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 27 лютого, о 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Колос - Рух наживо дивіться на нашому сайті.

У матчі першого кола Колос здобув виїзну перемогу - 1:2. Після 15 турів ковалівці посідають 7 сходинку в турнірній таблиці, маючи 22 очка. У Руха всього 10 заліквих балів і 13 місце в чемпіонаті. У 15 турі Колос в гостях переміг ФК Львів (0:2), а Рух поступився Шахтарю (2:0).