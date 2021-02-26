Ворскла - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла в 16 турі Української Прем'єр-ліги прийматиме Олександрію. Матч відбудеться в суботу, 27 лютого, о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Ворскла - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі полтавці впевнено перемогли на виїзді - 0:2. Після 15 турів в обох команд по 22 очка. Ворскла - на 5 місці, Олександрія - на 6-му. У 15 турі Ворскла зіграла в гостях внічию з Інгульцем (2:2), а Олександрія на власному полі розгромила Минай (3:0).