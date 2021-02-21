Аталанта - Наполі: онлайн-трансляція 23 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 23 турі італійської Серії А вдома грає з Наполі. Матч відбудеться в неділю, 21 лютого, о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Аталанта - Наполі наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі Наполі вдома розгромив Аталанту - 4:1.

У минулому турі бергамаски в гостях перемогли Кальярі (0:1), а Наполі здобув домашню перемогу над Ювентусом (1:0). Після 22 турів у обох команд по 40 очок і 7 та 6 позиції у турнірній таблиці відповідно. До того ж, неаполітанці мають гру в запасі.

Нагадаємо, у 23 турі відбудеться матч лідерів Мілана та Інтера.