 Милан - Интер: смотреть онлайн матч 23 тура серии А 21.02.2021 - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Мілан - Інтер: онлайн-трансляція 23 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 11:38 142 0
Мілан - Інтер: онлайн-трансляція 23 туру Серії А. LIVE

У 23 турі італійської Серії А відбудеться знамените мілінське дербі Derby della Madonnina. Матч Мілан - Інтер відбудеться в неділю, 21 лютого, о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 22 турів Інтер лідирує в чемпіонаті, маючи 50 очок. У Мілана на очко менше та 2 позиція. Матч першого кола завершився перемогою червоно-чорних - 1:2.

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