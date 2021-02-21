Мілан - Інтер: онлайн-трансляція 23 туру Серії А. LIVE

У 23 турі італійської Серії А відбудеться знамените мілінське дербі Derby della Madonnina. Матч Мілан - Інтер відбудеться в неділю, 21 лютого, о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 22 турів Інтер лідирує в чемпіонаті, маючи 50 очок. У Мілана на очко менше та 2 позиція. Матч першого кола завершився перемогою червоно-чорних - 1:2.