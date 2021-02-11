 Свитолина - Путинцева: смотреть онлайн Australian Open 13.02.2021 футбол 1 | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Путінцева: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE

Сьогодні 13:53 204 0
Світоліна - Путінцева: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в 3 колі Australian Open-2021 зіграє проти з представниці Казахстану Юлії Путінцевої (28). Матч заплановано на суботу, 13 лютого, на одному із центральних кортів Мельбурн Парк. Точний час і арена визначаться згодом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Путінцева онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Для суперниць це буде вже 8 очна зустріч. Перевага на боці Світоліної - 5:2. Українка виграла останні 5 поєдинків проти казахстанки.

У 2 колі Еліна впевнено перемогла американку Гофф (6:4, 6:3), а Путінцева в 3-х сетах здолала більгійку Ван Ейтванк (6:4, 1:6, 6:2).

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