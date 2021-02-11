 Світоліна перемогла Гофф у другому колі Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна перемогла Гофф у другому колі Australian Open
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Світоліна перемогла Гофф у другому колі Australian Open

Сьогодні 12:38 388 0
Матч тривав 1 годину та 18 хвилин
Світоліна перемогла Гофф у другому колі Australian Open
#Гофф, #Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна у другому колі Australian Open-2021 переграла американку Корі Гофф.

Матч тривав 1 годину та 18 хвилин. 

Українська тенісистка чотири рази подала на виліт, допустила одну подвійну помилку та використала 2 з 3 брейк-пойнтів.

У третьому колі українка зіграє з Юлією Путінцевою (Казахстан).

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Друге коло, 11 лютого

Еліна Світоліна (Україна) - Корі Гофф (США) 6:4, 6:3

Раніше, Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open.

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