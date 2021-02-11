Світоліна перемогла Гофф у другому колі Australian Open

Матч тривав 1 годину та 18 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна у другому колі Australian Open-2021 переграла американку Корі Гофф.

Матч тривав 1 годину та 18 хвилин.

Українська тенісистка чотири рази подала на виліт, допустила одну подвійну помилку та використала 2 з 3 брейк-пойнтів.

У третьому колі українка зіграє з Юлією Путінцевою (Казахстан).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

Друге коло, 11 лютого

Еліна Світоліна (Україна) - Корі Гофф (США) 6:4, 6:3

Раніше, Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open.