Десна - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна в 12 турі Української Прем'єр-ліги зіграє на власному полі з полтавською Ворсклою. Матч відбудеться в неділю, 6 грудня, на стаідіоні імені Гагаріна. Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Десна - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 11 турів команди розташувалися поряд у турнірній таблиці. У полтавців - 19 очок і 3 сходинка, Десна на 4 місці з 17 очками в доробку. В 11 турі Ворскла поступилася в Києві Динамо (2:0), а Десна зіграла в гостях унічию з Колосом (1:1).