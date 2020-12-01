 Истанбул - РБ Лейпциг смотреть онлайн матч 02.12.2020 - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Істанбул - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Вчора 23:25 86 0
Істанбул - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Турецький Істанбул Башакшехір прийматиме німецький РБ Лейпциг у 5 турі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в середу, 2 грудня, на стадіоні Фатіха Теріма. Початок о 19:55 за київським часом. 

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv і Воля Футбол у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Істанбул - Лейпциг у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Турецький клуб набрав у 4 матчах 3 очки та замикає турнірну таблицю групи H. У Лейпцига - 6 очок і 3 місце. Також 6 пунктів у доробку французького ПСЖ, який наразі посідає 2 сходинку. Лідирує в квартеті Манчестер Юнайтед, набравший 9 очок. У 4 турі стамбульці зазнали розгрому в Манчестері (4:1), а Лейпциг поступився в Парижі ПСЖ (1:0).

Нагадаємо, київське Динамо в 5 турі ЛЧ зіграє в Турині з Ювентусом, а донецький Шахтар в групі B упевнено переміг Реал (2:0) і вийшов на 2 місце в турнірній таблиці. Гірники зберігають хороші шанси на вихід в плей-оф турніру.

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