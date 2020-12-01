Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

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Ліга Чемпіонів УЄФА. 5-й тур, група G 2 грудня 2020 року, 22:00 Стадіон Ювентус, Турин (Італія) Ювентус (Турин, Італія) - Динамо (Київ, Україна)

Київське Динамо зіграє в матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти туринського Ювентуса. Матч відбудеться 2 грудня о 22:00 за київським часом на стадіоні Ювентус у Турині. Вперше в історії судитиме гру арбітриня із Франції Стефані Фраппар.

Ювентус

Туринці, як і Барселона, достроково здобули право зіграти в 1/8 фіналу турніру. Тому турнірного значення для старої сеньйори звітна грає не має. Вочевидь, що керманич Ювентуса Андреа Пірло дасть відпочити провідним виконавцям команди.

У 4 турі підопічні Пірло вирвали перемогу у Ференцвароша (2:1). Після гри з угорцями клуб із Турину провів гру Серії А проти Беневенто, у якій втратив очки (1:1). Ювентус після 9 турів має 17 очок і вже на 6 пунктів відстає від лідера чемпіонату Італії Мілана.

Останні матчі

СА. Беневенто – Ювентус 1:1

ЛЧ. Ювентус – Ференцварош 2:1

СА. Ювентус – Кальярі 2:0

СА. Лаціо – Ювентус 1:1

ЛЧ. Ференцварош – Ювентус 1:4

Динамо

Клуб із столиці України втратив навіть теоретичні шанси на вихід до плей-оф чемпіонської Ліги. У підопічних Луческу після 4 турів – 1 очко. Отже кияни ведуть боротьбу з Ференцварошем за 3 місце, яке дозволить навесні зіграти в 1/16 фіналу Лізі Європи. Динамівці програли в 4 турі Барселоні (0:4), а напередодні 5 туру здобули перемогу в чемпіонаті України над Ворсклою (2:0). Динамо продовжує впевнего лідирувати в УПЛ, на 3 очки випереджаючи Шахтар.

Останні матчі

УПЛ. Динамо – Ворскла 2:0

ЛЧ. Динамо – Барселона 0:4

УПЛ. Інгулець - Динамо К. 0:2

УПЛ. Динамо К. - Шахтар Д. 0:3

ЛЧ. Барселона - Динамо К. 2:1

Історія протистоянь

Команди зіграли 5 матчів і абсолютна перевага на боці італійців. Динамо лише одного разу, в ¼ фіналу ЛЧ-1997/98, змогли "зачепити" нічию (1:1). Інші 4 гри динамівці програли з різницею м’ячів -11. Нагадаємо, у матчі 1 туру цьогорічної Ліги чемпіонів туринці впевнено перемогли в Києві (0:2).

Пряма мова

Андреа Пірло (головний тренер Ювентуса): Очікуйте пізніше...

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): Очікуйте пізніше...

Орієнтовні склади

Ювентус: Щенсний, Фработта, Де Лігт, Демірал, Алекс Сандро, Ремзі, Бентакур, К’єза, Кулусевські, Мората, Роналду;

Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Шепелєв, Циганков, Вербич, Супряга.

Цікаві факти

• Матч Ювентус – Динамо вперше в історії ЛЧ розсудить жінка;

• Ювентус грає 21-й раз у Лізі чемпіонів, і в 17 випадках команді вдавалося вийти в плей-оф;

• У минулій Лізі чемпіонів Ювентус виграв п'ять із шести матчів групи;

• Туринці 13 разів займали перше місце на груповому етапі, включаючи обидва останні сезони;

• Ювентус програв лише 5 із 44 єврокубкових матчів на Ювентус Стедіум (В27 Н12), хоча чотири з цих поразок припадають на останні 12 зустрічей;

• Представнику України Ювентус поступився лише одного разу, програвши в повторному поєдинку третього кола Кубку УЄФА-1976/77 Шахтарю в Донецьку (1:0). Правда, до цього туринці виграли вдома з рахунком 3:0. У підсумку італійці дісталися до фіналу і завоювали трофей, який став першим в єврокубковій колекції клубу;

• До цього розіграшу в останній раз Динамо грало з представником Італії в 1/8 фіналу Ліги Европи-2017/18, поступившись у Києві Лаціо з рахунком 0: 2 після нічиєї 2:2 у Римі;

• У чотирьох останніх матчах в Італії біло-сині здобули три нічиїх при одній поразці. Загальна статистика Динамо у виїзних матчах проти клубів цієї країни: В1 Н5 П6;

• Єдину перемогу в Італії Динамо здобуло над Ромою(технічна перемога з рахунком 3:0) на груповому етапі Ліги чемпіонів-2004/05;

• Загалом динамівці зустрічалися з командами із Італії 25 разів, вигравши лише двічі (друга перемога - над тією ж Ромою 2:0 у Лізі чемпіонів-2004/05) при восьми нічиїх і 15 поразках.

Прогноз букмекерів

Господарі поля - беззаперечний фаворит зустрічі, на думку букмекерів. Авторитетна букмекерська компанія William Hill перемогу Ювентуса оцінює коефіцієнтом - 1,28. Перемога Динамо - 12,0. Нічия - 5,5.

Прогноз Чемпіона

Перемога Ювентуса - 3:1