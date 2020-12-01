Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
|Ліга Чемпіонів УЄФА. 5-й тур, група G
|2 грудня 2020 року, 22:00
|Стадіон Ювентус, Турин (Італія)
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Ювентус (Турин, Італія) - Динамо (Київ, Україна)
Київське Динамо зіграє в матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти туринського Ювентуса. Матч відбудеться 2 грудня о 22:00 за київським часом на стадіоні Ювентус у Турині. Вперше в історії судитиме гру арбітриня із Франції Стефані Фраппар.
Ювентус
Туринці, як і Барселона, достроково здобули право зіграти в 1/8 фіналу турніру. Тому турнірного значення для старої сеньйори звітна грає не має. Вочевидь, що керманич Ювентуса Андреа Пірло дасть відпочити провідним виконавцям команди.
У 4 турі підопічні Пірло вирвали перемогу у Ференцвароша (2:1). Після гри з угорцями клуб із Турину провів гру Серії А проти Беневенто, у якій втратив очки (1:1). Ювентус після 9 турів має 17 очок і вже на 6 пунктів відстає від лідера чемпіонату Італії Мілана.
СА. Беневенто – Ювентус 1:1
ЛЧ. Ювентус – Ференцварош 2:1
СА. Ювентус – Кальярі 2:0
СА. Лаціо – Ювентус 1:1
ЛЧ. Ференцварош – Ювентус 1:4
Динамо
Клуб із столиці України втратив навіть теоретичні шанси на вихід до плей-оф чемпіонської Ліги. У підопічних Луческу після 4 турів – 1 очко. Отже кияни ведуть боротьбу з Ференцварошем за 3 місце, яке дозволить навесні зіграти в 1/16 фіналу Лізі Європи. Динамівці програли в 4 турі Барселоні (0:4), а напередодні 5 туру здобули перемогу в чемпіонаті України над Ворсклою (2:0). Динамо продовжує впевнего лідирувати в УПЛ, на 3 очки випереджаючи Шахтар.
Останні матчі
УПЛ. Динамо – Ворскла 2:0
ЛЧ. Динамо – Барселона 0:4
УПЛ. Інгулець - Динамо К. 0:2
УПЛ. Динамо К. - Шахтар Д. 0:3
ЛЧ. Барселона - Динамо К. 2:1
Історія протистоянь
Команди зіграли 5 матчів і абсолютна перевага на боці італійців. Динамо лише одного разу, в ¼ фіналу ЛЧ-1997/98, змогли "зачепити" нічию (1:1). Інші 4 гри динамівці програли з різницею м’ячів -11. Нагадаємо, у матчі 1 туру цьогорічної Ліги чемпіонів туринці впевнено перемогли в Києві (0:2).
Пряма мова
Андреа Пірло (головний тренер Ювентуса): Очікуйте пізніше...
Мірча Луческу (головний тренер Динамо): Очікуйте пізніше...
Орієнтовні склади
Ювентус: Щенсний, Фработта, Де Лігт, Демірал, Алекс Сандро, Ремзі, Бентакур, К’єза, Кулусевські, Мората, Роналду;
Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Шепелєв, Циганков, Вербич, Супряга.
Цікаві факти
Прогноз букмекерів
Господарі поля - беззаперечний фаворит зустрічі, на думку букмекерів. Авторитетна букмекерська компанія William Hill перемогу Ювентуса оцінює коефіцієнтом - 1,28. Перемога Динамо - 12,0. Нічия - 5,5.
Прогноз Чемпіона
Перемога Ювентуса - 3:1