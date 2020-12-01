 Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:16 4842
У Гамільтона виявили коронавірус
Сьогодні 10:40 175
Циганик: Не думаю, що у України є шанси в Лозанні
Сьогодні 10:10 554
Суркіс: Сьогодні ми не на тому рівні, щоб конкурувати з Барселоною і Ювентусом
Сьогодні 09:40 608
УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія - Україна
Сьогодні 08:24 2692
Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:12 714
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Сьогодні 00:51 864
Легендарний Вейн Грецький допомагав українському народові під час війни
Сьогодні 00:29 4904 1
Збірна України обіграла Австрію та пробилась на Євробаскет-2022
Вчора 19:59 1496
Реал із 21 футболістом прибув на матч проти Шахтаря
Вчора 17:58 1963
Блоги
Я любитиму тебе до останнього подиху, - син Марадони зворушливо попрощався з батьком
Я любитиму тебе до останнього подиху, - син Марадони зворушливо попрощався з батьком Valeriy Ruchka
29.11.2020 13:49 1138
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою Valeriy Ruchka
29.11.2020 12:33 5374
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
28.11.2020 23:12 1827
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни Valeriy Ruchka
28.11.2020 19:00 1015 1
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами Valeriy Ruchka
28.11.2020 18:15 2495 6
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку Valeriy Ruchka
28.11.2020 17:51 610
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:51 668
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:23 834
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника Valeriy Ruchka
28.11.2020 11:26 4233
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток Андрій Твердохліб
27.11.2020 22:01 562
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:55 Баскетбол Україна - Австрія 70:67. Огляд матчу 174
10:40 Формула 1 У Гамільтона виявили коронавірус 175
10:25 Бокс Тайсон назвав сильні сторони Ф'юрі 745
10:10 Футбол Циганик: Не думаю, що у України є шанси в Лозанні 554
09:55 Футбол Миколаїв - Кристал 6:0. Огляд матчу 307
09:40 Футбол Суркіс: Сьогодні ми не на тому рівні, щоб конкурувати з Барселоною і Ювентусом 608
09:25 Футбол Прикарпаття - Гірник-Спорт 1:2. Огляд матчу 410
09:10 Футбол Циганик анонсував зміни у СК Дніпро-1 989
08:56 Футбол Дженоа - Парма 1:2. Огляд матчу 432
08:40 Футбол Шахтар зіграє з Реалом, Атлетіко прийме Баварію. Матчі 5 туру Ліги чемпіонів 597
08:24 Футбол УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія - Україна 2692
08:12 Футбол Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 714
08:08 Бокс Хей: Дюбуа поки не готовий перемогти Усика 870
07:26 Гімнастика Дерюгіна: Чи може наш президент зробити хоч щось для спортсменів? 953
07:16 Футбол Шахтар - Реал: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 4842
00:51 Пряма трансляція Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 864
00:29 Хокей Легендарний Вейн Грецький допомагав українському народові під час війни 4904 1
30 Листопада 2020
23:57 Футбол Вест Гем розібрався з Астон Віллою у 10 турі АПЛ 2759
23:56 Футбол Ейбар переміг Бетіс у 11 турі Ла-Ліги 2474
23:45 Футбол Парма обіграла Дженоа у 9 турі Серії А 2462
23:31 Футбол Торіно – Сампдорія 2:2. Огляд матчу 2525
23:15 Футбол Ребров може пропустити матч Ліги чемпіонів 3056 1
23:09 Блог Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм! 304
23:00 Бокс Українця прийняли у Всесвітній зал слави 3376
22:59 Футбол Сімеоне: Атлетіко необхідно обігрувати Баварію 2543

Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:12 714 0
Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга Чемпіонів УЄФА. 5-й тур, група G
2 грудня 2020 року, 22:00
Стадіон Ювентус, Турин (Італія)

 Ювентус (Турин, Італія) - Динамо (Київ, Україна)

Київське Динамо зіграє в матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти туринського Ювентуса. Матч відбудеться 2 грудня о 22:00 за київським часом на стадіоні Ювентус у Турині. Вперше в історії судитиме гру арбітриня із Франції Стефані Фраппар.

Ювентус

Туринці, як і Барселона, достроково здобули право зіграти в 1/8 фіналу турніру. Тому турнірного значення для старої сеньйори звітна грає не має. Вочевидь, що керманич Ювентуса Андреа Пірло дасть відпочити провідним виконавцям команди.

У 4 турі підопічні Пірло вирвали перемогу у Ференцвароша (2:1). Після гри з угорцями клуб із Турину провів гру Серії А проти Беневенто, у якій втратив очки (1:1). Ювентус після 9 турів має 17 очок і вже на 6 пунктів відстає від лідера чемпіонату Італії Мілана.

Останні матчі

СА. Беневенто – Ювентус 1:1

ЛЧ. Ювентус – Ференцварош 2:1

СА. Ювентус – Кальярі 2:0

СА. Лаціо – Ювентус 1:1

ЛЧ. Ференцварош – Ювентус 1:4

Динамо

Клуб із столиці України втратив навіть теоретичні шанси на вихід до плей-оф чемпіонської Ліги. У підопічних Луческу після 4 турів – 1 очко. Отже кияни ведуть боротьбу з Ференцварошем за 3 місце, яке дозволить навесні зіграти в 1/16 фіналу Лізі Європи. Динамівці програли в 4 турі Барселоні (0:4), а напередодні 5 туру здобули перемогу в чемпіонаті України над Ворсклою (2:0). Динамо продовжує впевнего лідирувати в УПЛ, на 3 очки випереджаючи Шахтар.

Останні матчі

УПЛ. Динамо – Ворскла 2:0

ЛЧ. Динамо – Барселона 0:4

УПЛ. Інгулець - Динамо К. 0:2

УПЛ. Динамо К. - Шахтар Д. 0:3

ЛЧ. Барселона - Динамо К. 2:1

Історія протистоянь

Команди зіграли 5 матчів і абсолютна перевага на боці італійців. Динамо лише одного разу, в ¼ фіналу ЛЧ-1997/98, змогли "зачепити" нічию (1:1). Інші 4 гри динамівці програли з різницею м’ячів  -11. Нагадаємо, у матчі 1 туру цьогорічної Ліги чемпіонів туринці впевнено перемогли в Києві (0:2).

Пряма мова

Андреа Пірло (головний тренер Ювентуса): Очікуйте пізніше...

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): Очікуйте пізніше...

Орієнтовні склади

Ювентус: Щенсний, Фработта, Де Лігт, Демірал, Алекс Сандро, Ремзі, Бентакур, К’єза, Кулусевські, Мората, Роналду;

Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Шепелєв, Циганков, Вербич, Супряга.

Цікаві факти

• Матч Ювентус – Динамо вперше в історії ЛЧ розсудить жінка;
• Ювентус грає 21-й раз у Лізі чемпіонів, і в 17 випадках команді вдавалося вийти в плей-оф;
• У минулій Лізі чемпіонів Ювентус виграв п'ять із шести матчів групи;
• Туринці 13 разів займали перше місце на груповому етапі, включаючи обидва останні сезони;
• Ювентус програв лише 5 із 44 єврокубкових матчів на Ювентус Стедіум (В27 Н12), хоча чотири з цих поразок припадають на останні 12 зустрічей;
• Представнику України Ювентус поступився лише одного разу, програвши в повторному поєдинку третього кола Кубку УЄФА-1976/77 Шахтарю в Донецьку (1:0). Правда, до цього туринці виграли вдома з рахунком 3:0. У підсумку італійці дісталися до фіналу і завоювали трофей, який став першим в єврокубковій колекції клубу;
• До цього розіграшу в останній раз Динамо грало з представником Італії в 1/8 фіналу Ліги Европи-2017/18, поступившись у Києві Лаціо з рахунком 0: 2 після нічиєї 2:2 у Римі;
• У чотирьох останніх матчах в Італії біло-сині здобули три нічиїх при одній поразці. Загальна статистика Динамо у виїзних матчах проти клубів цієї країни: В1 Н5 П6;
• Єдину перемогу в Італії Динамо здобуло над Ромою(технічна перемога з рахунком 3:0) на груповому етапі Ліги чемпіонів-2004/05;
• Загалом динамівці зустрічалися з командами із Італії 25 разів, вигравши лише двічі (друга перемога - над тією ж Ромою 2:0 у Лізі чемпіонів-2004/05) при восьми нічиїх і 15 поразках.

Прогноз букмекерів

Господарі поля - беззаперечний фаворит зустрічі, на думку букмекерів. Авторитетна букмекерська компанія William Hill перемогу Ювентуса оцінює коефіцієнтом - 1,28. Перемога Динамо - 12,0. Нічия - 5,5.

Прогноз Чемпіона

Перемога Ювентуса - 3:1

Коментарі ()