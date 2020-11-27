 Бій з Майком Тайсоном дає Рою Джонсу-молодшому ще один шанс надихнути ціле покоління | Бокс | Champion.com.ua
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Бій з Майком Тайсоном дає Рою Джонсу-молодшому ще один шанс надихнути ціле покоління

Сьогодні 20:31 277 0
Бій з Майком Тайсоном дає Рою Джонсу-молодшому ще один шанс надихнути ціле покоління

Джерело - Чемпіон.

Коли в ніч із суботи на неділю, 29 листопада, Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший вийдуть на ринг для виставкого 8-раундового бою, Ендрю Ворд напевно буде налаштований на те, щоб побачити руки, кинуті між двома найбільшими колишніми зірками боксу.

"Це дає обом бійцям можливість як би розім'яти кулаки, тому що я знаю, що вони все ще чухаються. Це дає їм привід набрати форму, повернутися в спортзал, а потім повернутися в свідомість шанувальників боксу по всьому світу, і (перша реакція) була просто збудженням типу: "Вау, що вони роблять?" - сказав Ворд. "А потім, починаючи з цього моменту, ви починаєте думати про реальність того, що вони зараз стали старше, і "Чи повинні вони робити це?"

"Майк і Рой заслужили право робити те, що вони хочуть робити на боксерському рингу, і вони знають, у що вони вплутуються", - додав він. "Вони робили це все своє життя, і якщо вони хочуть боротися на показ, хто я такий, щоб говорити, що вони не повинні цього робити? Так що у мене змішані почуття з цього приводу, але я схвильований".

У 51 рік Джонс наполягає на тому, що його повернення на ринг не для того, щоб заново пережити минулу славу. Його резюме говорить сама за себе.

"Ні. Це вже все на YouTube. Це все найкращі моменти", - сказав Джонс ESPN. "Вони побачать мене мигцем, але моя спадщина вже викарбована на камені".

У свої найкращі роки колишній король Паунд фо Паунд вражав фанатів своєю осліплюючою швидкістю рук, фірмовим лівим хуком, котячими швидкими рефлексами і даними від Бога, фізичним талантом, надихаючи майбутніх зірок, таких як нинішнього непереможеного чемпіона в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда .

"Рой Джонс завжди був моїм улюбленим бійцем, він і Флойд Мейвезер. Навіть у дитинстві я завжди бігав додому і дивився бої Флойда Мейвезера і Роя Джонса-молодшого", - згадував Кроуфорд. "Мені дійсно було наплювати на всіх інших. Раніше я дивився бокс як божевільний, але це були два бійці, якими я дійсно захоплювався".

Джонс вигравав титули в середній, суперсередній, напівважкій і суперважкій вазі, майже завжди у видовищних боях.

У своїх перших 50 боях єдиною поразкою Джонса була дискваліфікація від Монтелла Гріффіна. Він легко повернув собі титул в матчі-реванші з руйнівним хуком-аперкотом зліва, який збив Гріффіна з ніг. Його домінування зникло після поразки технічним нокаутом у 2004 від суперника дитинства Антоніо Тарвера, і він програв вісім з наступних 25 боїв. Але незалежно від того, наскільки важкі йому кидали виклики протягом багатьох років, Джонс ніколи не виходив на ринг проти такого сильного нападника, як Тайсон.

Для Джонса боротьба з Тайсоном - це важливий момент, навіть не дивлячись на те, що Залізному Майку 54 роки.

"Це прекрасно, але саме тому ви не можете змінити ситуацію, подібну до цієї", - сказав Джонс. "Вони поважають вас, тому що ви легенда, але вони також поважають вас, тому що ви були легендою, яка ні від чого не ухилялася, тому, якщо ви ухилитеся від бійки з Майком Тайсоном, то чи зможете ви вважати себе легендою?

"Ні, це не так, тому що ти ухилився від нього, бо подумав:" Ой, ти був занадто старий ", або раптово затурбувався про своє здоров'я. Стривайте - скільки ви боксували. "Тридцять дев'ять років, і тепер ти раптово турбуєшся про своє здоров'я. Будь чесний. Бийся, братан".

Натхнення

Кроуфорду, якого Джонс-молодший ставить на перше місце в своєму нинішньому рейтингу Паунд фо Паунд, неймовірно цікаво, як закінчиться бій Тайсона і Джонса. Він також не може не згадати про всі досягнення Джонса, які привернули його в спорт в юності.

"Просто всі вони (досягнення - Чемпіон). Як і його вихід на ринг, коли він нокаутував Монтелла Гріффіна. Коли він переміг Вінні Пазіенцу", - згадує Кроуфорд про Джонса. "Це були відмінні моменти для Роя Джонса-молодшого або коли він перейшов у суперважку вагу і переміг Джона Руїса. Це само по собі було здорово, і багато людей не говорять про поєдинок із ним і Джеймсом Тоні. Це були відмінні моменти, коли він показав багато навичок, швидкості і всього іншого в цих боях, бо він був змушений".

Кроуфорд здивується, якщо у Джонса залишилося останнє ура, і він безперечно буде дивитися.

"Звісно. Це розвага, - сказав Теренс. "Ви бачили, як Хуліо Сезар Чавес вийшов на ринг і влаштував показовий виступ. Багато старих бійців повертаються на ринг і просто роблять це з любові до спорту або для збору грошей".

Поєдинок між Джонсом і Тайсоном готувався роками, і він обговорювався задовго до того, як цей виставковий бій був остаточно реалізований. Десять років тому Прінс спробував влаштувати між парою поєдинок.

"Ми говорили про це, ми їздили в Техас... Х'юстон в той час, і ми говорили про це, але це так і не відбулося", - підтвердив Тайсон.

Це цікавість до того, що могло статися багато років назад, є причиною того, що вони сьогодні тут в літньому віці. Джонс порівнює свій розумовий підхід перед виходом на ринг проти Тайсона з іншою легендою боксу.

"Я дійсно більше говорив про те, як працює мозок", - говорить Джонс. "Мені було б цікаво, як розум Мухаммеда Алі працював би проти розуму Тайсона, і тепер у мене є розум, схожий на Мухаммеда Алі, тому я бачу в цьому можливість".

До цього дня Джонсу складно визначити конкретний момент, який закріпив його велич у спорті. Замість цього він залишає це аналітикам і більш молодим бійцям, таким як Ворд і Кроуфорд, які заявляють про свою любов до його бойового стилю.

Хоча поєдинок з Тайсоном дасть йому ще один шанс продовжити свою пристрасть на все життя, в глибині душі він не визначить його загальну кар'єру. Це просто ще один бій, і якщо він відбудеться добре, він може відкрити двері для інших колишніх бійців, щоб вони ще раз повернулися на ринг.

Станіслав Лисак, Чемпіон (за матеріалами ESPN)

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