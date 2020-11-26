 Тайсону дозволили нокаутувати Джонса у виставковому поєдинку | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Боруссія знову знищила Шахтар у Лізі чемпіонів
Вчора 21:46 1670
АЕК - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 10:43 848
Пятов став найгіршим гравцем матчу Боруссія М – Шахтар
Сьогодні 10:28 820
Тренер Боруссії оцінив перемогу над Шахтарем
Сьогодні 08:47 1179
АЕК - Зоря: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 08:28 475
Реал переміг Інтер, Ліверпуль програв Аталанті. Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1240
Шевченко: Не буду коментувати рішення УЄФА
Вчора 23:31 1533
Боруссія М - Шахтар 4:0. Як це було
Вчора 21:45 6795
АЕК - Зоря: онлайн-трансляція
Вчора 21:00 387
Павелко прокоментував рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України
Вчора 19:10 4210 2
Блоги
Динамо розгромно поступається Барселоні на 70-й хвилині матчу Ліги чемпіонів
Динамо розгромно поступається Барселоні на 70-й хвилині матчу Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
24.11.2020 23:36 630
Динамо пропускає другий гол від Барселони
Динамо пропускає другий гол від Барселони Андрій Твердохліб
24.11.2020 23:29 395
Барселона відкрила рахунок у грі з Динамо в Лізі чемпіонів
Барселона відкрила рахунок у грі з Динамо в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
24.11.2020 23:21 446
Іммобіле гарматним пострілом забиває Зеніту в Лізі чемпіонів
Іммобіле гарматним пострілом забиває Зеніту в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
24.11.2020 22:36 740
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
24.11.2020 20:53 2771
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:00 Блог Кличко програв семирічному хлопчику 211
11:57 Футбол Олімпіакос - Манчестер Сіті 0:1. Огляд матчу 83
11:49 Бокс Тайсону дозволили нокаутувати Джонса у виставковому поєдинку 374
11:31 Футбол Стали відомі останні слова Марадони перед смертю 989
11:18 Баскетбол НБА скасувала матч усіх зірок 224
11:15 Блог Спочивай з миром, вічна легендо. Шевченко попрощався з Марадоною 620
10:58 Футбол Інтер - Реал 0:2. Огляд матчу 259
10:50 Блог Книга Володимира Кличка стала бестселером 909
10:47 Футбол Бразильці Шахтаря виявилися не готовими до боротьби - Ковальов 348
10:45 Футбол Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 470
10:43 Футбол АЕК - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 848
10:28 Футбол Пятов став найгіршим гравцем матчу Боруссія М – Шахтар 820
10:14 Футбол Лужний: В України немає шансів в арбітражному суді 1691
09:58 Футбол Ліверпуль - Аталанта 0:2. Огляд матчу 1119
09:47 Футбол Кривцов: За грою Шахтар не поступився Боруссії 777 1
09:31 Футбол Каштру виділив проблему Шахтаря 892
09:12 Футбол У швейцарській Федерації футболу задоволені рішенням УЄФА 933
08:58 Футбол Лілль прийме Мілан, Рейнджерс зіграє з Бенфікою. Матч 4 туру Ліги Європи 564
08:47 Футбол Тренер Боруссії оцінив перемогу над Шахтарем 1179
08:28 Футбол АЕК - Зоря: Де дивитися матч Ліги Європи 475
08:14 Футбол Каштру: Шахтра міг зробити значно більше у грі з Боруссією 869
25 Листопада 2020
23:53 Футбол Реал переміг Інтер, Ліверпуль програв Аталанті. Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів 1240
23:40 Футбол Арсенал може підписати Еріксена 1715
23:31 Футбол Шевченко: Не буду коментувати рішення УЄФА 1533
23:25 Футбол Гравцям Наполі не виплачують зарплату з липня 1745

Тайсону дозволили нокаутувати Джонса у виставковому поєдинку

Сьогодні 11:49 374 0
Організатори роз'яснили правила бою
Тайсону дозволили нокаутувати Джонса у виставковому поєдинку
#Тайсон, #Джонс

Джерело - espreso.tv.

Організатори поєдинку американських ексчемпіонів світу Майк Тайсона та Роя Джонса змінили правила та дозволили нокаути.

Про це повідомляє vRINGe.com.

"Всі, хто заявляють, що бій Тайсон - Джонс буде несправжнім, що нокаути заборонені, що не буде суддів, що не оголосять переможця, помиляються. Це все відбудеться насправді. Думаю, людям просто важко повірити, що вони побачать справжнісінький бій за участю Майка. Але все буде по-справжньому. Переможця оголосять. Нокаути дозволені. Будуть судді. Навіть можна робити ставки на результат поєдинку", - розповів власник стрімінгового сервісу Triller Рей Кавана.

Бій між американськими боксерами відбудеться 28 листопада в Лос-Анджелесі (США). У поєдинку 54-річного Тайсона і 51-річного Джонса заплановано 8 раундів по 2 хвилини.

Нагадаємо, став відомий гонорар Тайсона за бій проти Джонса.

Коментарі ()