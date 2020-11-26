Тайсону дозволили нокаутувати Джонса у виставковому поєдинку

Організатори поєдинку американських ексчемпіонів світу Майк Тайсона та Роя Джонса змінили правила та дозволили нокаути.

Про це повідомляє vRINGe.com.

"Всі, хто заявляють, що бій Тайсон - Джонс буде несправжнім, що нокаути заборонені, що не буде суддів, що не оголосять переможця, помиляються. Це все відбудеться насправді. Думаю, людям просто важко повірити, що вони побачать справжнісінький бій за участю Майка. Але все буде по-справжньому. Переможця оголосять. Нокаути дозволені. Будуть судді. Навіть можна робити ставки на результат поєдинку", - розповів власник стрімінгового сервісу Triller Рей Кавана.