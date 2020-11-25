Бій Тайсон - Джонс відбудеться без оголошення переможця

Після бою на букмекерів очікує сюрприз

Джерело - Чемпіон.

Майк Тайсон і Рой Джонс 28 листопада в Лос-Анджелесі проведуть виставковий бій, в якому не буде визначено переможця.

Про це повідомляє Sky Sports.

В бою двох легенд не вестиме підрахунок суддівських записок, хоча раніше повідомлялося, що Тайсона і Джонса будуть оцінювати три колишні чемпіони світу.

Тайсон і Джонс не зможуть нокаутувати один одного. При найменшій загрозі здоров'ю ветеранів бій буде негайно припинено.

За підсумками 8-раундового поєдинку з 2-хвилинними раундами переможець названий не буде. Ймовірно, це означає, що WBC вручить кожному боксеру титул Frontline Battle Belt.

Нагадаємо, став відомий гонорар Тайсона за бій проти Джонса.