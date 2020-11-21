Атлетіко - Барселона: онлайн-трансляція 10 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона в 10 турі іспанської Ла-Ліги зіграє на чужому полі з мадридським Атлетіко.

Матч відбудеться в суботу, 21 листопада, о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Атлетіко - Барселона наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матрацники в 7 зіграних матчах здобули 17 очок і посідають 3 сходинку в чемпіонаті. У Барселони - 11 очок і 8 місце. У 9 турі мадридці розгромили Кадіс (4:0), а Барса виграла в Бетіса (5:2). Нагадаємо, 24 листопада синьо-гранатові зіграють в Києві проти Динамо в 4 турі Ліги чемпіонів.