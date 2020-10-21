 Реал - Шахтер смотреть онлайн матч Лига чемпионов 21.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Реал - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 19:06 3333 0
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у стартовому турі Ліги чемпіонів 2020/21 в гостях зіграє проти мадридського Реала.

Матч відбудеться у середу, 21 жовтня, о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 та медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Реал - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті.

Реал в чемпіонаті Іспанії перед стартом ЛЧ сенсаційно програв Кадісу (0:1), а Шахтар у чемпіонаті УПЛ розгромив Львів (5:1).

Нагадаємо, також у квартеті B грають Інтер і Боруссія Дортмунд, які зіграють у Мілані о 22:00.

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