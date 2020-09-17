 Александрия - Ворскла смотреть онлайн 19.09.2020 УПЛ. LIVE - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 3 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 10:32 178 0
Олександрія - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 3 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія приймає Ворсклу в 3 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 19 вересня о 14:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Олександрія - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій йновині за годину до початку гри.

Ворскла лідирує в чемпіонаті, вигравши 2 стартові поєдинки. У 1 турі полтавці перемогли Рух (5:2), у 2-му - Інгулець (2:0). Олександрія в 1 турі виграла в Маріуполя (4:1), а в 2-му - програла Минаю (1:0).

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