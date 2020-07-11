Норвіч - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 35 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 35 турі англійської Прем'єр-ліги зіграє в гостях з Норвічем.

Матч відбудеться в суботу, 11 липня о 14:30. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Норвіч - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Вест Гем у 34 турі зазнав домашньої поразки від Бернлі (0:1) та посідає 16 сходинку, набравши 31 очко. Норвіч знаходиться на останньому, 20 місці з 21 очком в доробку. У минулому турі канарки програли Вотфорду (2:1).

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко в 32 турі забив переможний гол у ворота Челсі на 90-й хвилині. Українець відзначився вперше після травми.