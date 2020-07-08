Манчестер Сіті Зінченка знищив Ньюкасл, Вест Гем Ярмоленка програв Бернлі у 34 турі АПЛ

В АПЛ відбулися три матчі

Джерело - Чемпіон.

8 липня у 34 турі АПЛ Вест Гем приймав Бернлі, Манчестер Сіті - Ньюкасл, а Вулвергемптон завітав у гості до Шеффілд Юнайтеда.

Вест Гем програв Бернлі. Українець Андрій Ярмоленко провів 62 хвилини.

Манчестер Сіті вдома святкував впевнену перемогу. Українець Олександр Зінченко провів увесь матч.

Чемпіонат Англії - АПЛ

34 тур, 8 липня

Вест Гем - Бернлі 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 Родрігес

Манчестер Сіті - Ньюкасл 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Жезус, 2:0 - 21 Марез, 3:0 - 58 Рітчі (авт), 4:0 - 66 Сільва, 5:0 - 90+1 Стерлінг

Шеффілд Юнайтед - Вулвергемптон 0:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+4 Іган

Нагадаємо, Вест Гем Ярмоленка розписав результативну нічию з Ньюкаслом в 33 турі АПЛ.