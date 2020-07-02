Гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ

Українець вийшов на заміну на 78-ій хвилині і відзначився забитим голом

Джерело - Чемпіон.

1 липня у матчі 32 туру АПЛ Вест Гем вдома святкував перемогу над Челсі.

Перед завершення першої половини зустрічі команди обмінялися забитими голами. На 51-ій хвилині Антоніо вивів вперед Вест Гем. А на 72-ій хвилині Вілліан чудовим ударом зі штрафного зрівняв рахунок.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко матч розпочинав на лаві запасних Вест Гема і вийшов на заміну на 78-ій хвилині. І саме українець став героєм зустрічі - він забив переможний гол для Вест Гема.

Чемпіонат Англії - АПЛ

32 тур, 1 липня

Вест Гем - Челсі 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 42 Вілліан (пен), 1:1 - 45+2 Соучек, 2:1 - 51 Антоніо, 2:2 - 72 Вілліан, 3:2 - 90 Ярмоленко.

Нагадаємо, Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю.