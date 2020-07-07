Челсі переміг Крістал Пелас, Норвіч програв Вотфорду у 34 турі АПЛ

В АПЛ відбулися два матчі

Джерело - Чемпіон.

7 липня у 34 турі АПЛ Вотфорд приймав Норвіч, а Челсі завітав у гості до Крістал Пелас.

Вотфорд вдома переграв Норвіч. Челсі на виїзді у результативному матчі святкував перемогу над Крістал Пелас.

Чемпіонат Англії - АПЛ

34 тур, 7 липня

Вотфорд - Норвіч 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Бундіа, 1:1 - 10 Доусон, 2:1 - 55 Велбек

Крістал Пелас - Челсі 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 6 Жиру, 0:2 - 27 Пулішич, 1:2 - 34 Заха, 1:3 - 71 Абрагам, 2:3 - 72 Бентеке

Нагадаємо, Ярмоленко привітав фанів Вест Гема з перемогою над Челсі.