Зоря - Динамо: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє виїзну гру проти луганської Зорі в 26 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 13 травня, на Славутич Арені. Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

Також онлайн матч Зоря Луганськ - Динамо Київ наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Звітний поєдинок стане вже третім між суперниками в чемпіонаті України 2019/20. У 6 турі команди розписали мирову (2:2) у Запоріжжі, а в матчі 17 туру, який відбувся в Києві, підопічні Скрипника святкували перемогу - 1:2. Нагадаємо, у 25 турі кияни розгромили на власному полі Олександрію (5:1), а Зоря мінімально перемогла Колос (1:0).

Команди, після 25 матчів, ділять 2-3 сходинки в турнірній таблиці, маючи по 49 очок. У лідеруючого Шахтаря - 65 очок у доробку.