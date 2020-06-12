 Александрия - Десна {Чернигов} смотреть онлайн 14.06.2020 LIVE трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Десна: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 15:51 182 0
Олександрія - Десна: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія на власному полі зіграє проти Десни в 26 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 14 травня, на стадіоні Ніка. Початок о 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Олександрія - Десна наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, підопічні Рябоконя двічі перемогли підопічних Шарана в цьому сезоні. У 5 турі Десна розгромила Олександрію в гостях (0:3), а в 16 турі здобула перемогу вдома (2:0). У 25 турі Олександрія зазнала розгромної поразки в Києві від Динамо (5:1), а Десна поступилася Шахтаря на НСК Олімпійському (3:2).

Після 25 турів Десна посідає 4 сходинку в чемпіонаті, набравши 46 очок. У Зорі та Динамо, які ділять 2-3 місця, на 3 очки більше. Олександрія крокує п'ятою, з 43 очками в доробку.

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